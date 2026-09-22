Deep Purple - Rapture Of The Deep (4029759206774) виниловая пластинка
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Описание товара Deep Purple - Rapture Of The Deep (4029759206774) виниловая пластинка
Rapture of the Deep — восемнадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple, вышедший в ноябре 2005 года. К 20-летию альбома выпускается новый ремикс, созданный под руководством Роджера Гловера. Когда "Rapture of the Deep" был впервые выпущен в 2005 году, это было воспринято как начало чего-то нового. Двадцать лет спустя ясно, что это остается ключевой главой в истории Deep Purple. Не секрет, что "Rapture of the Deep" - не первый альбом, который приходит на ум при перечислении классики Deep Purple, но он сыграл ключевую роль в развитии группы, которую мы знаем сегодня. Ремиксованный в 2025 году под руководством Роджера Гловера, отмастеренный в знаменитой студии Chameleon в Гамбурге и представленный смелым новым оформлением, "Rapture of the Deep" наконец-то сияет ясностью и цветом. Сами участники группы теперь говорят о том, что это новый альбом, и поклонники впервые услышат его в полном расцвете.
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