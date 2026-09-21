Пила сабельная Makita JR3051TK 1200Вт 3000ход/мин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1200
Скорость вращения
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711279
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
JR3051TK
Мощность
1200
Комплектация
сабельная пила, чемодан, инструкция, 3 пильных полотна, гарантийный талон, кейс
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Количество скоростей работы
2
Скорость вращения
3000
Размер хода
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х14
Вес, кг.
6.5
Описание товара Пила сабельная Makita JR3051TK 1200Вт 3000ход/мин
Сабельная пила Makita JR3051TK 198611 используется для пиления древесины, пластика и черных металлов. Комплектуется тремя полотнами, что позволяет быстро приступить к работе. Замена полотен производится без вспомогательных приспособлений. Регулируемое число ходов позволяет учитывать особенности материала. Двойная изоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации пилы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
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Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
JR3051TK
Мощность
1200
Комплектация
сабельная пила, чемодан, инструкция, 3 пильных полотна, гарантийный талон, кейс
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Количество скоростей работы
2
Скорость вращения
3000
Развернуть
Размер хода
30
Страна производитель
Китай
Сабельная пила Makita JR3051TK 198611 используется для пиления древесины, пластика и черных металлов. Комплектуется тремя полотнами, что позволяет быстро приступить к работе. Замена полотен производится без вспомогательных приспособлений. Регулируемое число ходов позволяет учитывать особенности материала. Двойная изоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации пилы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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