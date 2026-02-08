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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black

17 Отзывы
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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
9 970 руб.  16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710513
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black

Xiaomi Redmi 15 RU 6/128Gb Black - сбалансированный смартфон с 6.9? FHD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 и конфигурацией 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Батарея 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки рассчитана на длительное время работы без подзарядки.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто проводит много времени в дороге: навигация, мессенджеры, соцсети, чтение и просмотр видео на большом экране. Запаса производительности достаточно для повседневных задач, большинства игр на адекватных настройках и комфортной работы интерфейса.

Камеры и повседневная съёмка

Основной блок 50 Мп + вспомогательный сенсор и 8-Мп фронтальная камера ориентированы на повседневные фото, съёмку документов и контента для соцсетей. Набор режимов (HDR, портрет, панорама, видео до 4K/2K в зависимости от региона) покрывает типовые сценарии съёмки.

Связь, память и удобство

Смартфон поддерживает 4G, Wi-Fi, NFC, оснащён разъёмом USB-C и слотом для карт памяти microSD до 2 ТБ, что упрощает расширение хранилища. Наличие сканера отпечатка, стандартного набора датчиков и HyperOS на базе Android 15 делает использование привычным и гибко настраиваемым.

Важные нюансы перед покупкой

Модель ориентирована на 4G-сети: для стриминга, соцсетей и навигации этого достаточно, но если планируется активное использование 5G, стоит учитывать отсутствие поддержки нового стандарта. Большой 6.9" экран удобен для чтения и видео, но может показаться крупным для маленькой ладони - полезно заранее оценить габариты и посадку в руке или чехле.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон пока не глючит, кстати да нету скрепки для извлечения сим карты,
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал с обновлениями. Большая батарея, хороший процессор, низкая цена.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока.Работает,обновления приходят.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока што только проверим посмотрим на дальнейшую работу
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,покупкой осталась довольна.Телефон хороший,ёмкая батарея,соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
первые впечатления положительные. настройка и проверка покажет. позже дополню



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Redmi 15 RU 6/128Gb Black - сбалансированный смартфон с 6.9? FHD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 и конфигурацией 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Батарея 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки рассчитана на длительное время работы без подзарядки.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто проводит много времени в дороге: навигация, мессенджеры, соцсети, чтение и просмотр видео на большом экране. Запаса производительности достаточно для повседневных задач, большинства игр на адекватных настройках и комфортной работы интерфейса.

Камеры и повседневная съёмка

Основной блок 50 Мп + вспомогательный сенсор и 8-Мп фронтальная камера ориентированы на повседневные фото, съёмку документов и контента для соцсетей. Набор режимов (HDR, портрет, панорама, видео до 4K/2K в зависимости от региона) покрывает типовые сценарии съёмки.

Связь, память и удобство

Смартфон поддерживает 4G, Wi-Fi, NFC, оснащён разъёмом USB-C и слотом для карт памяти microSD до 2 ТБ, что упрощает расширение хранилища. Наличие сканера отпечатка, стандартного набора датчиков и HyperOS на базе Android 15 делает использование привычным и гибко настраиваемым.

Важные нюансы перед покупкой

Модель ориентирована на 4G-сети: для стриминга, соцсетей и навигации этого достаточно, но если планируется активное использование 5G, стоит учитывать отсутствие поддержки нового стандарта. Большой 6.9" экран удобен для чтения и видео, но может показаться крупным для маленькой ладони - полезно заранее оценить габариты и посадку в руке или чехле.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон пока не глючит, кстати да нету скрепки для извлечения сим карты,
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал с обновлениями. Большая батарея, хороший процессор, низкая цена.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока.Работает,обновления приходят.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока што только проверим посмотрим на дальнейшую работу
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,покупкой осталась довольна.Телефон хороший,ёмкая батарея,соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
первые впечатления положительные. настройка и проверка покажет. позже дополню


Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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