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Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T купить с доставкой в Москве
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Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T

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Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 1
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 2
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 3
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 4
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 5
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 6
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 7
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 8
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 9
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 10
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 11
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 12
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 13
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 14
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 15
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 16
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 17
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 18
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 19
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 20
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 21
Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 1
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 2
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 3
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 4
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 5
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 6
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 7
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 8
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 9
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 10
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 11
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 12
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 13
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 14
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 15
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 16
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 17
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 18
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 19
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 20
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 21
  • Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710427
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
3.2

Описание товара Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T

Перфоратор KEYANG SDS-plus HD26-800T используется в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Режим сверления поможет сделать отверстия на податливом материале, например, в древесине. Режим ударного сверления подходит для бурения отверстий в бетоне и кирпичной кладке, а режим долбления – для проведения отбойных работ, штробления, а также при разрушении конструкции.



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Отзывы о товаре Перфоратор SDS-plus KEYANG HD26-800T




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор KEYANG SDS-plus HD26-800T используется в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Режим сверления поможет сделать отверстия на податливом материале, например, в древесине. Режим ударного сверления подходит для бурения отверстий в бетоне и кирпичной кладке, а режим долбления – для проведения отбойных работ, штробления, а также при разрушении конструкции.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Отзывы


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