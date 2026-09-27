Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
Лазерный нивелир Condtrol Smart 2D предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, а также линий и плоскостей с произвольным наклоном. Эксплуатируется в закрытых помещениях. Подходит для подвесного потолка, торцевой планки для перегородки, плитки и обоев. В качестве источника света используется лазерный диод с красным лучом длиной 635 нм.Самовыравнивающийся нивелир контролирует баланс на протяжении всей работы — информирует об отклонении от заданного угла плоскости. Для выполнения наклонной разметки предусмотрена система блокировки, которая фиксирует маятник автоматической настройки в определенном положении. Корпус прибора изготовлен из металла и пластика, устойчив к истиранию и механическим повреждениям, долговечен в эксплуатации
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