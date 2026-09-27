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Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green

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Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
2 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
лазерный нивелир, штатив, батарейки, руководство по эксплуатации, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3x1.5 В
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green

Лазерный нивелир Condtrol Smart 2D предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, а также линий и плоскостей с произвольным наклоном. Эксплуатируется в закрытых помещениях. Подходит для подвесного потолка, торцевой планки для перегородки, плитки и обоев. В качестве источника света используется лазерный диод с красным лучом длиной 635 нм.Самовыравнивающийся нивелир контролирует баланс на протяжении всей работы — информирует об отклонении от заданного угла плоскости. Для выполнения наклонной разметки предусмотрена система блокировки, которая фиксирует маятник автоматической настройки в определенном положении. Корпус прибора изготовлен из металла и пластика, устойчив к истиранию и механическим повреждениям, долговечен в эксплуатации

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
лазерный нивелир, штатив, батарейки, руководство по эксплуатации, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3x1.5 В
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Развернуть
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol Smart 2D предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, а также линий и плоскостей с произвольным наклоном. Эксплуатируется в закрытых помещениях. Подходит для подвесного потолка, торцевой планки для перегородки, плитки и обоев. В качестве источника света используется лазерный диод с красным лучом длиной 635 нм.Самовыравнивающийся нивелир контролирует баланс на протяжении всей работы — информирует об отклонении от заданного угла плоскости. Для выполнения наклонной разметки предусмотрена система блокировки, которая фиксирует маятник автоматической настройки в определенном положении. Корпус прибора изготовлен из металла и пластика, устойчив к истиранию и механическим повреждениям, долговечен в эксплуатации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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