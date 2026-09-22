Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360
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Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360
CONDTROL Multiline 360 – автоматический мультипризменный лазерный нивелир, обеспечивающий построение одной горизонтальной плоскости с углом развертки триста шестьдесят градусов и четырех вертикальных плоскостей, что делает разметку удобней и позволяет выполнять работы в более короткие сроки. 3D–разметка - нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет точку отвеса (надир), которая соответствует точке пересечения вертикальных плоскостей (зенит), позволяя таким образом переносить разметку с пола на потолок. Преимуществом такой оптической системы является то, что при вращении прибора вертикальная ось остается неподвижной. Таким образом, CONDTROL Multiline 360 – это уникальный в своем роде лазерный построитель плоскостей, производящий 3D-разметку помещений с привязкой к точке размещения нивелира. Поворотная площадка - лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет возможность плавной регулировки положения вертикальных линий при помощи встроенной поворотной площадки, что позволит пользоваться нивелиром без дополнительных приспособлений, например при монтаже металлических конструкций. Виброзащита - благодаря тому, что блокиратор компенсатора нивелира CONDTROL Multiline 360 совмещен с тумблером включения, устройство надежно защищено от ударной вибронагрузки. Энерговооружённость - CONDTROL Multiline 360 оснащен литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим непрерывную работу нивелира до восьми часов. Благодаря встроенной системе заряда аккумулятора нивелир может работать от сети двести двадцать вольт и одновременно заряжаться, что позволяет экономить время при разметке помещений. Встроенный в аккумулятор разъем MicroUSB позволяет производить зарядку вне корпуса прибора, при этом аккумулятор можно заменить на традиционные щелочные батарейки формата АА. Лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 можно устанавливать на штатив или штангу с резьбой пять восьмых дюйма.
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