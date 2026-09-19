Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341)
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
300
Описание товара Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341)
Нивелир лазерный ADA CUBE BASIC EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см. Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
3
Развернуть
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный ADA CUBE BASIC EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см. Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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