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Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341)

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Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 1
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 2
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 3
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 4
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 5
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 6
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 7
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 8
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 9
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 10
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 11
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 12
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 13
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 14
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 15
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 16
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 17
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 18
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 19
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 1
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 2
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 3
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 4
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 5
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 6
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 7
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 8
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 9
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 10
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 11
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 12
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 13
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 14
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 15
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 16
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 17
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 18
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 19
  • Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350120
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Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
300

Описание товара Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341)

Нивелир лазерный ADA CUBE BASIC EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см. Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition (А00341)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
3
Развернуть
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный ADA CUBE BASIC EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см. Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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