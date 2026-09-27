Лазерный нивелир INFINITER CL10G
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603465
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
320
Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CL10G
Infiniter CL10 G – точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. Этот прибор имеет компактные размеры и отличается простотой управления. Для запуска и разблокировки достаточно воспользоваться кнопкой-переключателем.
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Infiniter CL10 G – точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. Этот прибор имеет компактные размеры и отличается простотой управления. Для запуска и разблокировки достаточно воспользоваться кнопкой-переключателем.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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