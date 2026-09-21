База уровневая GreenBean Level 70
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Характеристики
Описание товара База уровневая GreenBean Level 70
Выравнивающая база GreenBean Level 70 идеально подходит для установки на видеоштатив, у которого отсутствует собственное шаровое крепление или механизм выравнивания. Эта платформа позволяет точно настроить положение цифровой зеркальной, беззеркальной, экшн-камеры или видеокамеры для создания видеопанорам, предметной, макро и тревел-фотосъемки. Основное преимущество Level 70 заключается в устройстве самой головки: она представляет собой единую чашевидную конструкцию с плавающей сферической площадкой, способной вращаться на 360 градусов. Для настройки положения площадки достаточно отпустить фиксатор и выставить нужный угол в пределах ±15 градусов. Такая конструкция обеспечивает плавную калибровку и быструю фиксацию камеры весом до 10 кг. Использование встроенного пузырькового уровня облегчает выравнивание горизонта. Штативная головка с низким профилем высотой 38 мм оснащена платформой диаметром 70 мм с винтом 1/4" для крепления камеры. Базу устанавливают на штатив с помощью резьбы 3/8". Если камера оборудована резьбой 3/8", либо штатив имеет резьбу 1/4", можно воспользоваться универсальным переходником 1/4"–3/8", который идет в комплекте. Изготовленная из высококачественного алюминиевого сплава, выравнивающая платформа обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Она способна функционировать при широком температурном диапазоне от - 20°С до 40°С и имеет легкий вес всего 0,18 кг, что существенно повышает удобство и оперативность работы.
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