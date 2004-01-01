Быстросъемная площадка Manfrotto 200LT-PL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 44922
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Быстросъемная площадка Manfrotto 200LT-PL
Прямоугольная площадка Manfrotto для штативных головк RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN - одна штука). Облегченная модификация площадки 200PL.