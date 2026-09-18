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Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285105
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Описание товара Штативная головка Falcon Eyes BH-39
Falcon Eyes ВН-39 — шаровая головка для установки камер на штативы и другие опоры с посадочным винтом 3/8”. Конструкция из алюминиево-магниевого сплава дает возможность быстро выбрать и надежно зафиксировать нужное для съемки положение камеры весом до 15 кг. Для крепления камеры служит быстросъемная площадка размером 60х38,5 мм с конгрессным винтом ?” и резиновыми накладками. Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка дает возможность горизонтального панорамирования на 360°. На поворотном диске в основании конструкции предусмотрена шкала с шагом 5°. Положение головки относительно шкалы фиксируется винтом. Прочное покрытие, нанесенное на корпус и шар методом глубокого анодирования, обеспечивает высокую износостойкость конструкции.
Falcon Eyes ВН-39 — шаровая головка для установки камер на штативы и другие опоры с посадочным винтом 3/8”. Конструкция из алюминиево-магниевого сплава дает возможность быстро выбрать и надежно зафиксировать нужное для съемки положение камеры весом до 15 кг. Для крепления камеры служит быстросъемная площадка размером 60х38,5 мм с конгрессным винтом ?” и резиновыми накладками. Площадка устанавливается в базу с пазами и фиксируется винтом. От случайного выпадения она застрахована 2 упорами. Для выравнивания положения камеры база оснащена пузырьковым уровнем. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка дает возможность горизонтального панорамирования на 360°. На поворотном диске в основании конструкции предусмотрена шкала с шагом 5°. Положение головки относительно шкалы фиксируется винтом. Прочное покрытие, нанесенное на корпус и шар методом глубокого анодирования, обеспечивает высокую износостойкость конструкции.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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