Смартфон Infinix Hot 60i 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Hot 60i 8/256Gb Black
Infinix HOT 60i — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15.1.1, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix HOT 60i оснащен процессором MediaTek Helio G81 Ultimate, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5160 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60i 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен