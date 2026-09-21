Top.Mail.Ru
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 17
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 18
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 19
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 20
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 21
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 22
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 23
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 24
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 25
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 26
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 27
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 28
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 29
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 30
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 31
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 32
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 33
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 34
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 35
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 29
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 30
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 31
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 32
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 33
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 34
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 35
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 210 руб.  20 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green

Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...