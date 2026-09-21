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Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка

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Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 1
Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 2
Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 3
Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 4
Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 1
  • Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 2
  • Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 3
  • Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 4
  • Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708118
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Характеристики

Бренд
Monkeytown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Monkeytown
Barcode
[0817231011213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mark (Interlude), Bad Kingdom, Versions, Let In The Light, Gita, Clouded (Interlude), Damage Done, This Time
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка

Второй студийный альбом немецкого электронного музыкального трио Moderat, выпущенный в 2013 году. Группа состоит из участников Apparat (Саския Розенбаум) и Modeselektor (Гизель и Эдгар). Альбом продолжает их исследование сочетания электронной музыки, эмбиента и хип-хопа.

Отзывы о товаре Moderat - II (0817231011213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Monkeytown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Monkeytown
Barcode
[0817231011213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Moderat
Альбом (сингл)
II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mark (Interlude), Bad Kingdom, Versions, Let In The Light, Gita, Clouded (Interlude), Damage Done, This Time
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Второй студийный альбом немецкого электронного музыкального трио Moderat, выпущенный в 2013 году. Группа состоит из участников Apparat (Саския Розенбаум) и Modeselektor (Гизель и Эдгар). Альбом продолжает их исследование сочетания электронной музыки, эмбиента и хип-хопа.
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