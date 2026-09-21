Muddy Waters - Hoochie Coochie Man (5711053020888) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hoochie Coochie Man
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708087
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hoochie Coochie Man
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Mannish Boy, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mad Love (I Want You to Love Me), Honey Bee, She's So Pretty, Still a Fool, Just Make Love to Me (I Just Want to Make Love to, Trouble No More, I'm Ready, Long Distance Call, Forty Days & Forty Nights, Got My Mojo Working, She Moves Me, Close to You, Don't Go No Farther, Louisiana Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muddy Waters - Hoochie Coochie Man (5711053020888) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mannish Boy, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mad Love (I Want You to Love Me), Honey Bee, She's So Pretty, Still a Fool, Just Make Love to Me (I Just Want to Make Love to, Trouble No More, I'm Ready, Long Distance Call, Forty Days & Forty Nights, Got My Mojo Working, She Moves Me, Close to You, Don't Go No Farther, Louisiana Blues
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hoochie Coochie Man
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Mannish Boy, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mad Love (I Want You to Love Me), Honey Bee, She's So Pretty, Still a Fool, Just Make Love to Me (I Just Want to Make Love to, Trouble No More, I'm Ready, Long Distance Call, Forty Days & Forty Nights, Got My Mojo Working, She Moves Me, Close to You, Don't Go No Farther, Louisiana Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mannish Boy, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mad Love (I Want You to Love Me), Honey Bee, She's So Pretty, Still a Fool, Just Make Love to Me (I Just Want to Make Love to, Trouble No More, I'm Ready, Long Distance Call, Forty Days & Forty Nights, Got My Mojo Working, She Moves Me, Close to You, Don't Go No Farther, Louisiana Blues
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