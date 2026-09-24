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Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка

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Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 1
Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 2
Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка

Альбом группы Can, выпущенный в 1975 году. Это один из последних альбомов, записанных с вокалистом Дамиром Юричем. Альбом сочетает в себе элементы прогрессивного рока, экспериментальной музыки и канта.

Отзывы о товаре Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Описание
Альбом группы Can, выпущенный в 1975 году. Это один из последних альбомов, записанных с вокалистом Дамиром Юричем. Альбом сочетает в себе элементы прогрессивного рока, экспериментальной музыки и канта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Landed (4015887002517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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