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Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка

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Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 1
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 2
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 3
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 4
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 5
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 6
Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707944
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом американской певицы P!nk, выпущенный в 2012 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и коммерчески успешен, дебютировав на первом месте в Billboard 200.

Отзывы о товаре Pink - The Truth About Love (0887254524212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Шестой студийный альбом американской певицы P!nk, выпущенный в 2012 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и коммерчески успешен, дебютировав на первом месте в Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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