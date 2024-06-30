Ozzy Osbourne - No More Tears (30Th Anniversary) (0194398772714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ozzy Osbourne - No More Tears (30Th Anniversary) (0194398772714) виниловая пластинка
Переиздание шестого студийного альбома британского рок-музыканта Оззи Осборна "No More Tears", выпущенного 17 сентября 1991 года. Альбом достиг позиции № 17 в UK Albums Chart и № 6 в чарте Billboard 200. Для "No More Tears" было выпущено пять синглов, четыре из которых попали в первую десятку американского чарта Hot Mainstream Rock Tracks, включая № 2 — "Mama, I’m Coming Home". Также "No More Tears" - один из двух (второй - "Blizzard of Ozz") самых продаваемых альбомов Осборна в Северной Америке, имеет четырежды платиновый статус и дважды платиновый по версии CRIA. Юбилейное переиздание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Ozzy Osbourne родился в Британии в 1948 году и считается одним из главных участников золотого состава Black Sabbath. После ухода из группы, Оззи начал сольную карьеру, не менее успешную. На сегодняшний день продано примерно 100 млн. копий его альбомов, а пластинки "No More Tears" и "Blizzard Of Ozz" четырежды становились платиновыми.
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Достоинства:
Шестой сольный альбом Оззи Осборна был выпущен 17 сентября 1991 года . Это переиздание на 2LP приурочено к 30 годовщине выхода . Исполнение альбомное , конверт очень красивый . Звучание качественное , как на оригинале .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
No More Tears — один из двух самых продаваемых альбомов Осборна , он имеет четырежды платиновый статус . Мой самый любимый диск Ozzy . Цена на КотоФото удивительно низкая .
Достоинства:
Европейское переиздание альбома Ozzy Ozbourne No MoreTears 1991 года ( к 30 - летию выхода ) . Оформление этого издания полностью сохранено оригинальное , альбом разворотный , включает два винила . Звук очень понравился .
Недостатки:
Не критичные .
Комментарий:
Это один из моих любимых альбомов Оззи Осборна . Сюда входят такие хиты , как No MoreTears и Mama Im Coming Home .
Настоятельно рекомендую к преобретению . Цена на КотоФото сейчас - просто подарок .
Достоинства:
Виниловое издание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов OZZY. Сам музыкальный материал разноплановый и крайне выразительный.
Качество записи очень достойное. Полиграфия без замечаний. Винил тяжелый , масса тихая. Рекомендую в любую коллекцию. Цена очень доступная в Котофото.
Достоинства:
Прекрасное издание на двух тяжелых пластинках . Альбомное оформление с красивым разворотом . Великолепный мощный музыкальный материал . В пластинку вошли 11 треков , написанных самим Оззи, Лемми– легендой Motörhead , Закком Уайлдом и барабанщиком Рэнди Кастилло .
Недостатки:
Категорически нет .
Комментарий:
No More Tears — шестой студийный альбом Оззи Осборна , был выпущен 17 сентября 1991 года . Альбом записывался почти три года – с 1989-го по 1991 год . Это один из двух самых продаваемых альбомов Осборна , он имеет четырежды платиновый статус . С годами его начали включать в списки «лучших и величайших» за всю историю. Это альбом , с которым Оззи планировал уйти со сцены и попрощаться в туре под названием «No More Tours» . К счастью – ухода со сцены не последовало .
Достоинства:
Юбилейное переиздание самого коммерчески успешного альбома Великого и Ужасного ОЗЗИ. Отличная возможность всем поклонникам творчества крестного отца хэви-метала наконец-то приобрести этот прекрасный диск на виниле, не опустошая до дна карман покупкой первопресса. Звук отличный, полиграфия тоже. И цена! Рекомендую!
Недостатки:
Могли бы бонусом пару неальбомных би-сайдов с синглов запилить в дополнение в честь юбилея, но в принципе и так норм
Комментарий:
30 лет уже прошло, подумать только! Шестой по счету студийный альбом ОЗЗИ получился поистине мегахитовым. Все 11 песен слушаются на одном дыхании, хотя все они довольно разноплановые. Быстрые номера сменяются среднетемповыми, баллады совершенно не портят картину, а наоборот - украшают ее, особенно мегахитовая Mama Im Coming Home. Текст к ней, а также к еще трем песням, написал ЛЕММИ КИЛМИСТЕР (мир его праху). Весь альбом является торжеством классического рока и металла. МАСТ ХЭВ, как не крути!
Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - No More Tears (30Th Anniversary) (0194398772714) виниловая пластинка
Достоинства:
Шестой сольный альбом Оззи Осборна был выпущен 17 сентября 1991 года . Это переиздание на 2LP приурочено к 30 годовщине выхода . Исполнение альбомное , конверт очень красивый . Звучание качественное , как на оригинале .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
No More Tears — один из двух самых продаваемых альбомов Осборна , он имеет четырежды платиновый статус . Мой самый любимый диск Ozzy . Цена на КотоФото удивительно низкая .
Достоинства:
Европейское переиздание альбома Ozzy Ozbourne No MoreTears 1991 года ( к 30 - летию выхода ) . Оформление этого издания полностью сохранено оригинальное , альбом разворотный , включает два винила . Звук очень понравился .
Недостатки:
Не критичные .
Комментарий:
Это один из моих любимых альбомов Оззи Осборна . Сюда входят такие хиты , как No MoreTears и Mama Im Coming Home .
Настоятельно рекомендую к преобретению . Цена на КотоФото сейчас - просто подарок .
Достоинства:
Виниловое издание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов OZZY. Сам музыкальный материал разноплановый и крайне выразительный.
Качество записи очень достойное. Полиграфия без замечаний. Винил тяжелый , масса тихая. Рекомендую в любую коллекцию. Цена очень доступная в Котофото.
Достоинства:
Прекрасное издание на двух тяжелых пластинках . Альбомное оформление с красивым разворотом . Великолепный мощный музыкальный материал . В пластинку вошли 11 треков , написанных самим Оззи, Лемми– легендой Motörhead , Закком Уайлдом и барабанщиком Рэнди Кастилло .
Недостатки:
Категорически нет .
Комментарий:
No More Tears — шестой студийный альбом Оззи Осборна , был выпущен 17 сентября 1991 года . Альбом записывался почти три года – с 1989-го по 1991 год . Это один из двух самых продаваемых альбомов Осборна , он имеет четырежды платиновый статус . С годами его начали включать в списки «лучших и величайших» за всю историю. Это альбом , с которым Оззи планировал уйти со сцены и попрощаться в туре под названием «No More Tours» . К счастью – ухода со сцены не последовало .
Достоинства:
Юбилейное переиздание самого коммерчески успешного альбома Великого и Ужасного ОЗЗИ. Отличная возможность всем поклонникам творчества крестного отца хэви-метала наконец-то приобрести этот прекрасный диск на виниле, не опустошая до дна карман покупкой первопресса. Звук отличный, полиграфия тоже. И цена! Рекомендую!
Недостатки:
Могли бы бонусом пару неальбомных би-сайдов с синглов запилить в дополнение в честь юбилея, но в принципе и так норм
Комментарий:
30 лет уже прошло, подумать только! Шестой по счету студийный альбом ОЗЗИ получился поистине мегахитовым. Все 11 песен слушаются на одном дыхании, хотя все они довольно разноплановые. Быстрые номера сменяются среднетемповыми, баллады совершенно не портят картину, а наоборот - украшают ее, особенно мегахитовая Mama Im Coming Home. Текст к ней, а также к еще трем песням, написал ЛЕММИ КИЛМИСТЕР (мир его праху). Весь альбом является торжеством классического рока и металла. МАСТ ХЭВ, как не крути!