Описание товара Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка

LP – Ограниченное издание на красном виниле весом 180 г, размещённом в роскошной обложке с отделкой из ленинной ламинированной поверхности. В этом издании напечатано всего 2000 экземпляров с индивидуальными серийными номерами. После долгого периода оставания вне печати, мы снова выпускаем 15 названий из нашего архива Элвиса Пресли в период с августа 2025 по февраль 2026 года. Каждое название будет доступно в двух версиях: одна на обычном цветном виниле и одна очень ограниченная на виниле с смешанными и мраморными цветами, обе в роскошных обложках с текстурой и внешним видом льна. «That's The Way It Is» — двенадцатый студийный альбом Элвиса, состоящий из восьми студийных треков, записанных в студиях RCA в Нэшвилле, и четырёх песен, исполненных вживую в Международном отеле в Лас-Вегасе. Он сопровождал театральный релиз одноимённого документального фильма, хотя обычно не считается саундтреком. Всего через пару месяцев после выхода этого альбома Элвис начал свой длительный гастрольный тур в International Hotel, ознаменовав начало его легендарного периода в Вегасе, который символизировали его роскошные костюмы. Несмотря на то, что он записал много других великолепных песен после этого, именно с этим альбомом он смог максимально использовать свой возвращение в 1968 году. «That's The Way It Is» теперь доступен как ограниченное издание из 2000 экземпляров с индивидуальными номерами на красном виниле.