Top.Mail.Ru
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 1
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 2
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 3
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 4
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Walker
Альбом (сингл)
Astronaut
Жанр
Jazz
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 2
  • Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 3
  • Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 4
  • Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Night Time Stories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Night Time Stories
Barcode
[5060391094410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Walker
Альбом (сингл)
Astronaut
Жанр
Jazz
Трек-лист
Only Love, Letting Go, Afronaut, Babylonian Triangle Of Captivity, Time Gets Wasted, Automaton, Running Away, Petrol Head, Detroit Velvet Smooth, Jupiter
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка

Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Night Time Stories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Night Time Stories
Barcode
[5060391094410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Walker
Альбом (сингл)
Astronaut
Жанр
Jazz
Трек-лист
Only Love, Letting Go, Afronaut, Babylonian Triangle Of Captivity, Time Gets Wasted, Automaton, Running Away, Petrol Head, Detroit Velvet Smooth, Jupiter
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Walker - Astronaut (coloured) (5060391094410) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...