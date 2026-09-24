Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 707844
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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810155660345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
alling From The Sun, Misfortune, To Become Someone Else, Say, Ghost Of My Hero, We Are The North, The Night Within, Cold Dreams, Our Way Through Silence, A Theory Of Emptiness
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
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Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810155660345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Theories Of Emptiness
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
alling From The Sun, Misfortune, To Become Someone Else, Say, Ghost Of My Hero, We Are The North, The Night Within, Cold Dreams, Our Way Through Silence, A Theory Of Emptiness
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка
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Evergrey - Theories Of Emptiness (0810155660345) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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