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The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка

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The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка - фото 1
The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cookers
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
gearbox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[4571524500452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cookers
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Mystery Of Monifa Brown, Destiny Is Yours, Cats Out Of The Bag, Somalia, Aka Reggie, Traveling Lady, Mutima
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка

The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
gearbox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[4571524500452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cookers
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Mystery Of Monifa Brown, Destiny Is Yours, Cats Out Of The Bag, Somalia, Aka Reggie, Traveling Lady, Mutima
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Описание
The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cookers - Look Out! (4571524500452) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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