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Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707632
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Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rhiannon, Dont Stop, Go Your Own Way, Hold Me, Everywhere, Gypsy, You Follow, Say You Love Me, Dreams, Little Lies, Sara, Tusk, No Questions Asked
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка

Greatest Hits - это выпущенный в 1988 году сборник знаменитой британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы, с середины 1970-х до конца 1980-х. Переиздание на виниле.. В 1988 году была выпущена компиляция Greatest Hits, которая стала одним из самых популярных альбомов рок-группы Fleetwood Mac. Оно и не удивительно — под одной обложкой собрали лучшие хиты группы за период середины 70-х – поздних 80-х. С самого первого издания сборник получил огромную компиляцию, завоевав мультиплатиновые статусы по всему миру. Со временем эта работа не потеряла популярности, недаром же в 2012 году она заняла первую строку чарта Billboard US Top Catalog Albums. Fleetwood Mac начала свою деятельность в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок. Всего на счету команды 20 студийных альбомов, а так же масса концертных записей, сборников и синглов.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rhiannon, Dont Stop, Go Your Own Way, Hold Me, Everywhere, Gypsy, You Follow, Say You Love Me, Dreams, Little Lies, Sara, Tusk, No Questions Asked
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Greatest Hits - это выпущенный в 1988 году сборник знаменитой британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы, с середины 1970-х до конца 1980-х. Переиздание на виниле.. В 1988 году была выпущена компиляция Greatest Hits, которая стала одним из самых популярных альбомов рок-группы Fleetwood Mac. Оно и не удивительно — под одной обложкой собрали лучшие хиты группы за период середины 70-х – поздних 80-х. С самого первого издания сборник получил огромную компиляцию, завоевав мультиплатиновые статусы по всему миру. Со временем эта работа не потеряла популярности, недаром же в 2012 году она заняла первую строку чарта Billboard US Top Catalog Albums. Fleetwood Mac начала свою деятельность в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок. Всего на счету команды 20 студийных альбомов, а так же масса концертных записей, сборников и синглов.


Теги товара: Цветной винил
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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