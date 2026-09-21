Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU)
Accutone UB230 - это полная копия очень популярной модели UB220 , но с амбушюрами, выполненными из качественной протеиновой кожи и поролоновой шумопоглощающей насадкой на микрофон. Суперлегкий вес и мягкие амбушюры делают ее очень удобной и пригодной для непрерывного длительного использования оператором. Она практически не ощущается на голове. Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников очень небольшой - 98 грамм, что делает возможным их непрерывное использование в течение длительного времени. Микрофон имеет опцию шумоподавления Гарнитура оборудована мультимедийными динамиками с диаметром диффузора 30 мм для стереозвука Шнур подключается с одной стороны, что уменьшает его спутывание
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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