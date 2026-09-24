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Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка

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Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 1
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 2
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 3
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 4
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 5
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 6
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 7
Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Alpha Games
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 1
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 2
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 3
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 4
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 5
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 6
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 7
  • Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infectious Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infectious Music
Barcode
[4050538753554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Alpha Games
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Day Drinker, Traps, You Should Know The Truth, Callum Is A Snake, Rough Justice The Girls Are Fighting, Of Things Yet to Come, Sex Magik, By Any Means Necessary, In Situ, If We Get Caught, The Peace Offering
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка

Bloc Party / Alpha games (2LP) - это альбом, который заполнен энергией и потрясающей музыкой. Эта виниловая пластинка приносит настоящее удовольствие всем поклонникам Bloc Party и любителям качественного звука. Альбом Alpha games удивляет своим разнообразием и глубиной композиций. Каждая песня олицетворяет уникальный стиль и талант группы Bloc Party, захватывая слушателя своей эмоциональностью и яркостью исполнения. Приобретение этой виниловой пластинки - это отличная возможность добавить новые звуки и ритмы в вашу коллекцию. Насладитесь каждым треком, погрузитесь в мир блок-вечеринок и почувствуйте каждую ноту музыки во всей ее красоте. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку Bloc Party / Alpha games (2LP) и ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Так что не медлите, а идите и купите эту виниловую пластинку прямо сейчас, чтобы добавить ее в вашу коллекцию и наслаждаться каждой нотой этой потрясающей музыки.

Отзывы о товаре Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Infectious Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infectious Music
Barcode
[4050538753554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Alpha Games
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Day Drinker, Traps, You Should Know The Truth, Callum Is A Snake, Rough Justice The Girls Are Fighting, Of Things Yet to Come, Sex Magik, By Any Means Necessary, In Situ, If We Get Caught, The Peace Offering
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Bloc Party / Alpha games (2LP) - это альбом, который заполнен энергией и потрясающей музыкой. Эта виниловая пластинка приносит настоящее удовольствие всем поклонникам Bloc Party и любителям качественного звука. Альбом Alpha games удивляет своим разнообразием и глубиной композиций. Каждая песня олицетворяет уникальный стиль и талант группы Bloc Party, захватывая слушателя своей эмоциональностью и яркостью исполнения. Приобретение этой виниловой пластинки - это отличная возможность добавить новые звуки и ритмы в вашу коллекцию. Насладитесь каждым треком, погрузитесь в мир блок-вечеринок и почувствуйте каждую ноту музыки во всей ее красоте. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку Bloc Party / Alpha games (2LP) и ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Так что не медлите, а идите и купите эту виниловую пластинку прямо сейчас, чтобы добавить ее в вашу коллекцию и наслаждаться каждой нотой этой потрясающей музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bloc Party - Alpha Games (4050538753554) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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