Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red
Футуристичная Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Rave - это беспроводная полноразмерная стереогарнитура с оригинальным клубным дизайном в стиле Cyberpunk 2077» и многоцветной RGB подсветкой стилизованной под неоновые огни города из Blade Runner». Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и на вечеринках и тусовках! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0 + EDR. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Rave имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 10 часов беспрерывно!
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