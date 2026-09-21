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Умные часы Mibro A3 Mocha Brown купить с доставкой в Москве
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Умные часы Mibro A3 Mocha Brown

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Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 2
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 3
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 4
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Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 6
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 7
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 8
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 9
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 10
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 11
Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Емкость аккумулятора, мAч
300
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 1
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 2
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 3
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 4
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 5
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 6
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 7
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 8
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 9
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 10
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 11
  • Умные часы Mibro A3 Mocha Brown - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706004
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
391
Вибрация
да
Датчики
пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Mibro A3 Mocha Brown

В стремительно развивающемся мире носимых технологий умные часы Mibro A3 выделяются как образец элегантности и многофункциональности. Это не просто устройство для отображения времени, а персональный помощник, надежный спутник и стильный аксессуар, отражающий индивидуальность владельца.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Mibro A3 Mocha Brown




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
391
Развернуть
Вибрация
да
Датчики
пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
6
Страна производитель
Китай
Описание
В стремительно развивающемся мире носимых технологий умные часы Mibro A3 выделяются как образец элегантности и многофункциональности. Это не просто устройство для отображения времени, а персональный помощник, надежный спутник и стильный аксессуар, отражающий индивидуальность владельца.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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