Умные часы Havit KW10 Pink
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Разрешение экрана
240?240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611495
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
240?240
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х33
Вес, кг.
19
Описание товара Умные часы Havit KW10 Pink
Умные детские часы обладают всеми необходимыми функциями, чтобы всегда быть на связи с ребенком и иметь сведения о его местонахождении. Выполнены из добротных материалов, отличаются ярким дизайном и надежным механизмом.
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Теги товара: Женские умные часы
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
240?240
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Страна производитель
Китай
Умные детские часы обладают всеми необходимыми функциями, чтобы всегда быть на связи с ребенком и иметь сведения о его местонахождении. Выполнены из добротных материалов, отличаются ярким дизайном и надежным механизмом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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