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Умные часы Havit KW10 Pink купить с доставкой в Москве
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Умные часы Havit KW10 Pink

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Умные часы Havit KW10 Pink - фото 3
Умные часы Havit KW10 Pink - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Разрешение экрана
240?240
  • Умные часы Havit KW10 Pink - фото 1
  • Умные часы Havit KW10 Pink - фото 2
  • Умные часы Havit KW10 Pink - фото 3
  • Умные часы Havit KW10 Pink - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611495
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
240?240
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х33
Вес, кг.
19

Описание товара Умные часы Havit KW10 Pink

Умные детские часы обладают всеми необходимыми функциями, чтобы всегда быть на связи с ребенком и иметь сведения о его местонахождении. Выполнены из добротных материалов, отличаются ярким дизайном и надежным механизмом.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Havit KW10 Pink




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Havit KW10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
240?240
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Страна производитель
Китай
Описание
Умные детские часы обладают всеми необходимыми функциями, чтобы всегда быть на связи с ребенком и иметь сведения о его местонахождении. Выполнены из добротных материалов, отличаются ярким дизайном и надежным механизмом.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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