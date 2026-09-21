Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black
Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 в пластиковом корпусе устойчив к износу, каплям воды. Съемный ремешок из фторэластомера не давит на запястье и не царапает кожу. При желании его легко заменить на другой. AMOLED-экран диагональю 1.47 выводит цветное, четкое изображение с разрешением 368x194, которое не искажается при просмотре на улице при ярком солнце. На браслете можно отслеживать продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, степень стресса для детального контроля своего организма. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 совместим со смартфонами Android и iOS 13 и может получать уведомления о звонках и сообщениях. Также с браслета доступно управление плеером и камерой телефона. Выбирать настройки и менять конфигурацию устройства можно через приложение HUAWEI Health. Браслет оснащен Li-pol аккумулятором емкостью 180 мАч. Батарея позволяет модели работать автономно от 8 до 14 дней.
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Теги товара: Мужские умные часы
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Теги товара: Мужские умные часы
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