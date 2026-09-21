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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black купить с доставкой в Москве
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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black

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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 1
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 2
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 3
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 4
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 5
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 6
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 7
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 8
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 9
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 10
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 11
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 12
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 1
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 2
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 3
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 4
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 5
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 6
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 7
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 8
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 9
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 10
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 11
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 12
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705999
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Время работы в активном режиме
192
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
90

Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black

Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 в пластиковом корпусе устойчив к износу, каплям воды. Съемный ремешок из фторэластомера не давит на запястье и не царапает кожу. При желании его легко заменить на другой. AMOLED-экран диагональю 1.47 выводит цветное, четкое изображение с разрешением 368x194, которое не искажается при просмотре на улице при ярком солнце. На браслете можно отслеживать продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, степень стресса для детального контроля своего организма. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 совместим со смартфонами Android и iOS 13 и может получать уведомления о звонках и сообщениях. Также с браслета доступно управление плеером и камерой телефона. Выбирать настройки и менять конфигурацию устройства можно через приложение HUAWEI Health. Браслет оснащен Li-pol аккумулятором емкостью 180 мАч. Батарея позволяет модели работать автономно от 8 до 14 дней.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020EER) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Время работы в активном режиме
192
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 в пластиковом корпусе устойчив к износу, каплям воды. Съемный ремешок из фторэластомера не давит на запястье и не царапает кожу. При желании его легко заменить на другой. AMOLED-экран диагональю 1.47 выводит цветное, четкое изображение с разрешением 368x194, которое не искажается при просмотре на улице при ярком солнце. На браслете можно отслеживать продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, степень стресса для детального контроля своего организма. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 совместим со смартфонами Android и iOS 13 и может получать уведомления о звонках и сообщениях. Также с браслета доступно управление плеером и камерой телефона. Выбирать настройки и менять конфигурацию устройства можно через приложение HUAWEI Health. Браслет оснащен Li-pol аккумулятором емкостью 180 мАч. Батарея позволяет модели работать автономно от 8 до 14 дней.


Теги товара: Мужские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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