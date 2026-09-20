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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray купить с доставкой в Москве
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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray

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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 1
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 2
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 3
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 4
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 5
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 6
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 7
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 8
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 9
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 10
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 11
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 12
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 13
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фитнес-браслет
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 1
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 2
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 3
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 4
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 5
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 6
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 7
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 8
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 9
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 10
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 11
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 12
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 13
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653942
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Фитнес-браслет
Размеры в упаковке, см
12х5х4
Вес, г.
210

Описание товара Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray

Samsung Galaxy Fit3 оснащен 1.6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256x402 пикселей и пластиковым корпусом с алюминиевыми боковыми сторонами. Есть возможность выбора из 100 циферблатов с дополнительной возможностью создать свой собственный, используя фотографию из галереи. Galaxy Fit3 предлагает на выбор более 100 режимов отслеживания активности, а также отслеживание сна, стресса и сердечного ритма. Устройство также оснащено датчиком обнаружения падения и возможностью оповещения экстренных контактов. Фитнес-браслет также может обрабатывать входящие уведомления и элементы управления мультимедиа. Срок службы батареи составляет до 13 дней при обычном использовании, а также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор до 65% за 30 минут.

Отзывы о товаре Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Фитнес-браслет
Описание
Samsung Galaxy Fit3 оснащен 1.6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256x402 пикселей и пластиковым корпусом с алюминиевыми боковыми сторонами. Есть возможность выбора из 100 циферблатов с дополнительной возможностью создать свой собственный, используя фотографию из галереи. Galaxy Fit3 предлагает на выбор более 100 режимов отслеживания активности, а также отслеживание сна, стресса и сердечного ритма. Устройство также оснащено датчиком обнаружения падения и возможностью оповещения экстренных контактов. Фитнес-браслет также может обрабатывать входящие уведомления и элементы управления мультимедиа. Срок службы батареи составляет до 13 дней при обычном использовании, а также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор до 65% за 30 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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