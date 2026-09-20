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Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig купить с доставкой в Москве
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Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig

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Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Jet Kid
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
голубой
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
пластик
Размер экрана, дюйм
1.2
Разрешение экрана
240?240
Емкость аккумулятора, мAч
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523410
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Характеристики

Бренд
Jet
Тип товара
Умные часы
Линейка
Jet Kid
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
голубой
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
пластик
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.2
Разрешение экрана
240?240
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
micro USB
Емкость аккумулятора, мAч
400
Габариты
31x42x14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х7
Вес, г.
140

Описание товара Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig

JET Kid Peppa Pig - детские часы с оформлением в стиле Свинки Пеппы, ориентированные на дошкольников и младших школьников. Устройство совмещает функции часов и развивающей игрушки с простым управлением.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт детям от 3-4 лет, которые только учатся определять время и пользоваться гаджетами. Часы помогают заинтересовать ребёнка персонажем Пеппы, привить привычку ориентироваться по времени и использовать будильники.

Функции и развлечение

Есть цифровой циферблат с разными вариантами оформления, будильник, таймер и секундомер. Встроенные обучающие мини-игры помогают ребёнку тренировать счёт, сравнение, сортировку и внимание.

Конструкция и удобство

Часы имеют защитную крышку-клапан с изображением Пеппы и простой для ребёнка ремешок с регулировкой. Устройство работает от сменной батарейки формата CR2450, которую при регулярном использовании нужно периодически менять.

Важные нюансы перед покупкой

JET Kid Peppa Pig ориентированы прежде всего на обучение и игру, а не на GPS-трекер, поэтому родительского контроля по геолокации у них нет. Модель подойдёт, если важнее развивающая функция и интерес ребёнка к персонажу, а не полноценные "родительские" возможности вроде отслеживания местоположения.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig




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Характеристики
Бренд
Jet
Тип товара
Умные часы
Линейка
Jet Kid
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
голубой
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
пластик
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.2
Разрешение экрана
240?240
Датчики
акселерометр
Развернуть
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
micro USB
Емкость аккумулятора, мAч
400
Габариты
31x42x14 мм
Страна производитель
Китай
Описание

JET Kid Peppa Pig - детские часы с оформлением в стиле Свинки Пеппы, ориентированные на дошкольников и младших школьников. Устройство совмещает функции часов и развивающей игрушки с простым управлением.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт детям от 3-4 лет, которые только учатся определять время и пользоваться гаджетами. Часы помогают заинтересовать ребёнка персонажем Пеппы, привить привычку ориентироваться по времени и использовать будильники.

Функции и развлечение

Есть цифровой циферблат с разными вариантами оформления, будильник, таймер и секундомер. Встроенные обучающие мини-игры помогают ребёнку тренировать счёт, сравнение, сортировку и внимание.

Конструкция и удобство

Часы имеют защитную крышку-клапан с изображением Пеппы и простой для ребёнка ремешок с регулировкой. Устройство работает от сменной батарейки формата CR2450, которую при регулярном использовании нужно периодически менять.

Важные нюансы перед покупкой

JET Kid Peppa Pig ориентированы прежде всего на обучение и игру, а не на GPS-трекер, поэтому родительского контроля по геолокации у них нет. Модель подойдёт, если важнее развивающая функция и интерес ребёнка к персонажу, а не полноценные "родительские" возможности вроде отслеживания местоположения.



Теги товара: Женские умные часы
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