Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue
Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 оснащен функциями контроля и оценки качества сна. Устройство может анализировать пульс и уровень стресса для контроля физического состояния пользователя. Благодаря 100 режимам тренировок будет легко отслеживать свои успехи при занятии разными видами спорта. Часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном диагональю 368x194. Дисплей выводит цветное изображение, которое четко видно при дневном освещении и ярком солнце. Li-pol аккумулятор емкостью 180 мАч обеспечивает автономную работу в течение 192 часов в активном режиме. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 получил алюминиевый корпус с водонепроницаемостью 5 бар. Устройство может выдержать попадание капель воды и не выйдет из строя под небольшим дождем. Модель может подключаться к смартфонам на базе Android и iOS 13 и получать уведомления о звонках и смс. Функция поиска позволяет быстро найти телефон с помощью звукового сигнала.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Purple Polymer
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Black Polymer
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитУмные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Green Alum Case
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Beige Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Black Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Purple Alum
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 purple
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 white
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Отзывы о товаре Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue