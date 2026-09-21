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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue купить с доставкой в Москве
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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue

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Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 2
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 3
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 4
Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Емкость аккумулятора
180
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 1
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 2
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 3
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 4
  • Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705992
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Время работы в активном режиме
192
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
90

Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue

Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 оснащен функциями контроля и оценки качества сна. Устройство может анализировать пульс и уровень стресса для контроля физического состояния пользователя. Благодаря 100 режимам тренировок будет легко отслеживать свои успехи при занятии разными видами спорта. Часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном диагональю 368x194. Дисплей выводит цветное изображение, которое четко видно при дневном освещении и ярком солнце. Li-pol аккумулятор емкостью 180 мАч обеспечивает автономную работу в течение 192 часов в активном режиме. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 получил алюминиевый корпус с водонепроницаемостью 5 бар. Устройство может выдержать попадание капель воды и не выйдет из строя под небольшим дождем. Модель может подключаться к смартфонам на базе Android и iOS 13 и получать уведомления о звонках и смс. Функция поиска позволяет быстро найти телефон с помощью звукового сигнала.

Отзывы о товаре Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020ELA) Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
голубой
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.47
Развернуть
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Время работы в активном режиме
192
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 оснащен функциями контроля и оценки качества сна. Устройство может анализировать пульс и уровень стресса для контроля физического состояния пользователя. Благодаря 100 режимам тренировок будет легко отслеживать свои успехи при занятии разными видами спорта. Часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном диагональю 368x194. Дисплей выводит цветное изображение, которое четко видно при дневном освещении и ярком солнце. Li-pol аккумулятор емкостью 180 мАч обеспечивает автономную работу в течение 192 часов в активном режиме. Фитнес-браслет HUAWEI Band 10 получил алюминиевый корпус с водонепроницаемостью 5 бар. Устройство может выдержать попадание капель воды и не выйдет из строя под небольшим дождем. Модель может подключаться к смартфонам на базе Android и iOS 13 и получать уведомления о звонках и смс. Функция поиска позволяет быстро найти телефон с помощью звукового сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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