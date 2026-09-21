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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green купить с доставкой в Москве
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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green

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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 3
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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 5
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 6
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 7
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 8
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 9
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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 11
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Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 13
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 14
Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 1
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 2
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 3
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 4
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 5
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 6
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 7
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 8
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 9
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 10
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 11
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 12
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 13
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 14
  • Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705989
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Поддержка Bluetooth
Да
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х7
Вес, г.
320

Описание товара Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green

Смарт-часы Mibro Watch GS Explorer представлены в корпусе из пластика и нержавеющей стали серебристого цвета. На 1.32-дюймовом экране AMOLED с яркостью 1500 нит при разной освещенности передается четкая контрастная картинка. Эластичный силиконовый ремешок комфортно облегает запястье.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro GS Explorer Jungle Green




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Развернуть
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Поддержка Bluetooth
Да
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro Watch GS Explorer представлены в корпусе из пластика и нержавеющей стали серебристого цвета. На 1.32-дюймовом экране AMOLED с яркостью 1500 нит при разной освещенности передается четкая контрастная картинка. Эластичный силиконовый ремешок комфортно облегает запястье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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