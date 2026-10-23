Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705830
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
278
Описание товара Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL)
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W — это не просто аксессуар, а настоящая находка для любителей качественной музыки. Ее компактные размеры позволяют легко брать колонку с собой на прогулки, пикники или путешествия, а стильный дизайн делает ее привлекательным элементом в любом интерьере. Благодаря мощному звуку колонка подарит неповторимые эмоции от прослушивания любимых треков. Она легко подключается к смартфонам и планшетам по Bluetooth, что делает использование максимально удобным и простым.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W — это не просто аксессуар, а настоящая находка для любителей качественной музыки. Ее компактные размеры позволяют легко брать колонку с собой на прогулки, пикники или путешествия, а стильный дизайн делает ее привлекательным элементом в любом интерьере. Благодаря мощному звуку колонка подарит неповторимые эмоции от прослушивания любимых треков. Она легко подключается к смартфонам и планшетам по Bluetooth, что делает использование максимально удобным и простым.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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