Портативная колонка Tronsmart T7 Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart T7 Blue
Портативная акустика Tronsmart — это идеальный выбор для любителей качественного звука в компактном формате. Эта колонка, представленная в стильных цветах — синем и черном, обладает мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и трем встроенным динамикам. Двухполосная акустическая конструкция позволяет достичь более чистого и глубокого звучания даже на максимальной громкости. Изготовленная из прочного пластика, колонка не только надежна, но и удобна в транспортировке. Отсутствие дисплея делает её управление интуитивно понятным, а беспроводная связь по версии Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение с любым устройством в радиусе действия. Наличие USB-порта предоставляет дополнительные возможности для подключения и воспроизведения музыки. Эта модель питается от мощного аккумулятора типа Li-Ion с емкостью 2000 мА·ч, позволяя наслаждаться непрерывной музыкой на протяжении длительного времени. Tronsmart — это не просто колонка, а ваш личный концертный зал, который всегда под рукой, чтобы подарить атмосферу праздника и хорошего настроения.
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