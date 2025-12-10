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Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужестранец
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705795
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Загружаем...
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Загружаем...
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Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужестранец
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Кем Бы Ты Ни Был, Чужестранец, Потерянный, Азбука Морзе, Мотылек, Песня Эмигранта, Танго "Черная Каракатица", Бетховен, Вот И Я Не Иду До Конца, Письмо (Неотправленное), Мотылек (Калифорнийский Микс), Азбука Морзе (Сингл Микс), Азбука Морзе (Ремикс)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка

"Чужестранец" - студийный альбом 2014 года рок-группы Пикник. Оригинальное издание содержит 10 авторских композиций. В альбом также вошли три ремикса на песни "Мотылек" и "Азбука Морзе". Попавший в десятку бестселлеров в России в 2014 году альбом группы “Пикник” под названием “Чужестранец”, является двадцать первым студийный альбомом, которым группа показывает некое постоянство и предсказуемость, сделав общенародными хитами такие композиции, как “Азбука морзе” и “Танго “Черная каракатица”” и в котором раздается эхо Led Zeppelin и Jethro Tull от слияния готики и арт-рока. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка кривая, за счёт это есть щелчки и перескоки. По крайней мере именно так себя ведёт на Арктур 006. ближе к центру сторона А звучит глуповато и смазано. на Стороне Б есть несколько перескоков как раз в районе где винил выглядит неоднородным.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакована, все цело. Звук отличный. Покупкой довольны



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Чужестранец
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Кем Бы Ты Ни Был, Чужестранец, Потерянный, Азбука Морзе, Мотылек, Песня Эмигранта, Танго "Черная Каракатица", Бетховен, Вот И Я Не Иду До Конца, Письмо (Неотправленное), Мотылек (Калифорнийский Микс), Азбука Морзе (Сингл Микс), Азбука Морзе (Ремикс)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Чужестранец" - студийный альбом 2014 года рок-группы Пикник. Оригинальное издание содержит 10 авторских композиций. В альбом также вошли три ремикса на песни "Мотылек" и "Азбука Морзе". Попавший в десятку бестселлеров в России в 2014 году альбом группы “Пикник” под названием “Чужестранец”, является двадцать первым студийный альбомом, которым группа показывает некое постоянство и предсказуемость, сделав общенародными хитами такие композиции, как “Азбука морзе” и “Танго “Черная каракатица”” и в котором раздается эхо Led Zeppelin и Jethro Tull от слияния готики и арт-рока. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка кривая, за счёт это есть щелчки и перескоки. По крайней мере именно так себя ведёт на Арктур 006. ближе к центру сторона А звучит глуповато и смазано. на Стороне Б есть несколько перескоков как раз в районе где винил выглядит неоднородным.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакована, все цело. Звук отличный. Покупкой довольны


Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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