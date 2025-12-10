Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка
"Чужестранец" - студийный альбом 2014 года рок-группы Пикник. Оригинальное издание содержит 10 авторских композиций. В альбом также вошли три ремикса на песни "Мотылек" и "Азбука Морзе". Попавший в десятку бестселлеров в России в 2014 году альбом группы “Пикник” под названием “Чужестранец”, является двадцать первым студийный альбомом, которым группа показывает некое постоянство и предсказуемость, сделав общенародными хитами такие композиции, как “Азбука морзе” и “Танго “Черная каракатица”” и в котором раздается эхо Led Zeppelin и Jethro Tull от слияния готики и арт-рока. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.
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Теги товара: Пикник
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка кривая, за счёт это есть щелчки и перескоки. По крайней мере именно так себя ведёт на Арктур 006. ближе к центру сторона А звучит глуповато и смазано. на Стороне Б есть несколько перескоков как раз в районе где винил выглядит неоднородным.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакована, все цело. Звук отличный. Покупкой довольны
Отзывы о товаре Пикник - Чужестранец (Gold) (4680068802158) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка кривая, за счёт это есть щелчки и перескоки. По крайней мере именно так себя ведёт на Арктур 006. ближе к центру сторона А звучит глуповато и смазано. на Стороне Б есть несколько перескоков как раз в районе где винил выглядит неоднородным.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакована, все цело. Звук отличный. Покупкой довольны