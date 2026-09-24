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Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка

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Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Три Судьбы
Жанр
Русский рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805982]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Три Судьбы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ой, мороз мороз…, Полюшко-поле, Чёрный ворон, Романс «Сомнение», Полюшко-поле (heroic version), Любо, братцы, любо, Степь да степь кругом, Песня о любви (На тот большак…) instrumental version, Ой, да не вечер…, Течёт река Волга (instrumental version), Романс «Сомнение» (instrumental version)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка

Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок, Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805982]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Три Судьбы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ой, мороз мороз…, Полюшко-поле, Чёрный ворон, Романс «Сомнение», Полюшко-поле (heroic version), Любо, братцы, любо, Степь да степь кругом, Песня о любви (На тот большак…) instrumental version, Ой, да не вечер…, Течёт река Волга (instrumental version), Романс «Сомнение» (instrumental version)
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок, Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Три Судьбы (Gold) (4680068805982) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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