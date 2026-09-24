Top.Mail.Ru
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Театр Абсурда
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Театр Абсурда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Театр Абсурда, Кукла С Человеческим Лицом, Не В Опере Венской..., Фетиш, Карлик Нос, Сторонаеатр Абсурда, Кукла С Человеческим Лицом, Не В Опере Венской..., Фетиш, Карлик Нос
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка

"Театр Абсурда" - восемнадцатый студийный альбом группы, записанный и выпущенный в 2010 году. Как название, так и его тексты довольно сюрреалистичны, есть непрямая отсылка к одноименному направлению театрального искусства, возникшего в середине двадцатого века. На песню "Кукла с человеческим лицом" снят и выпущен клип. В альбом вошли такие известные композиции, как: "Театр абсурда", "Кукла с человеческим лицом" и "Карлик нос". Переиздание представлено на золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Театр Абсурда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Театр Абсурда, Кукла С Человеческим Лицом, Не В Опере Венской..., Фетиш, Карлик Нос, Сторонаеатр Абсурда, Кукла С Человеческим Лицом, Не В Опере Венской..., Фетиш, Карлик Нос
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Театр Абсурда" - восемнадцатый студийный альбом группы, записанный и выпущенный в 2010 году. Как название, так и его тексты довольно сюрреалистичны, есть непрямая отсылка к одноименному направлению театрального искусства, возникшего в середине двадцатого века. На песню "Кукла с человеческим лицом" снят и выпущен клип. В альбом вошли такие известные композиции, как: "Театр абсурда", "Кукла с человеческим лицом" и "Карлик нос". Переиздание представлено на золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Театр Абсурда (Gold) (4680068803391) виниловая пластинка - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...