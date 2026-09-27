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Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ermitage
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка

Классический джазовый альбом, выпущенный саксофонистом Декстером Гордоном в 1962 году. Этот альбом считается одним из его самых значительных произведений и важной вехой в истории джаза.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ermitage
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Классический джазовый альбом, выпущенный саксофонистом Декстером Гордоном в 1962 году. Этот альбом считается одним из его самых значительных произведений и важной вехой в истории джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Go (Clear) (3770024955347) виниловая пластинка – стоимость товара 3170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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