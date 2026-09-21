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Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink

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Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 1
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 2
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 3
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 4
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 5
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 6
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 7
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 8
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 9
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 10
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 11
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 12
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 13
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 14
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 15
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 16
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 17
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 18
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 19
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 20
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 21
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 22
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 23
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 24
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 25
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 26
Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 1
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 2
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 3
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 4
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 5
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 6
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 7
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 8
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 9
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 10
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 11
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 12
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 13
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 14
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 15
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 16
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 17
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 18
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 19
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 20
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 21
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 22
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 23
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 24
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 25
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 26
  • Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
24 670 руб.  35 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705626
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Время работы в режиме ожидания
120
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
532

Описание товара Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink

Смартфон Realme 14 5G предлагает пользователям множество функций и возможностей. Модель позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1334x750 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает яркое и четкое изображение, а также высокую скорость отклика. Realme 14 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и AI, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки FlashCharge позволяет быстро зарядить устройство. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает стандарты связи 3G, 4G, 5G и 2G. Аутентификация в Realme 14 5G осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца, разблокировки по лицу и сканера отпечатка в экране. В комплект поставки входит смартфон, кабель USB Type-C, адаптер питания 45 Вт, защитный чехол и инструкция.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Время работы в режиме ожидания
120
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme 14 5G предлагает пользователям множество функций и возможностей. Модель позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1334x750 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает яркое и четкое изображение, а также высокую скорость отклика. Realme 14 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и AI, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки FlashCharge позволяет быстро зарядить устройство. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает стандарты связи 3G, 4G, 5G и 2G. Аутентификация в Realme 14 5G осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца, разблокировки по лицу и сканера отпечатка в экране. В комплект поставки входит смартфон, кабель USB Type-C, адаптер питания 45 Вт, защитный чехол и инструкция.
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Отзывы


Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Pink - данный товар вы можете купить по цене 24670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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