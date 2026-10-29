Mac Miller - Swimming (coloured) (0093624858614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Swimming
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
В наличии
Код товара: 705517
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624858614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Swimming
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Come Back To Earth, Hurt Feelings, Whats The Usex, Perfecto, Self Care Wings, Ladders, Small Worlds, Conversation, Pt. 1, Dunno, Jet Fuel, 2009, So It Goes
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mac Miller - Swimming (coloured) (0093624858614) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Come Back To Earth, Hurt Feelings, Whats The Usex, Perfecto, Self Care Wings, Ladders, Small Worlds, Conversation, Pt. 1, Dunno, Jet Fuel, 2009, So It Goes
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624858614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Swimming
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Come Back To Earth, Hurt Feelings, Whats The Usex, Perfecto, Self Care Wings, Ladders, Small Worlds, Conversation, Pt. 1, Dunno, Jet Fuel, 2009, So It Goes
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Come Back To Earth, Hurt Feelings, Whats The Usex, Perfecto, Self Care Wings, Ladders, Small Worlds, Conversation, Pt. 1, Dunno, Jet Fuel, 2009, So It Goes
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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