Лучшие 50 (5LP BOX)
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшие 50
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 950 руб.
В наличии
Код товара: 750332
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13 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшие 50
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Дорога сна, На север, Оборотень, Воин Вереска, Ночная Кобыла, Прялка, Господин горных дорог, Невеста Полоза, Зов Крови, Двери Тамерлана, Лента в волосах, Далеко, Шелкопряд, Ведьма, Кувшин, Королевна, Королевская Охота, Береги, Черная Овечка, Дороги, Неперелетная, Гори, Москва!, Поезд на Мемфис, Ангел, Анестезия, Никогда, Радость моя, Об устройстве небесного свода, Тристан, Война, Прощай, Голубая Трава, Кицунэ, Обряд, Любовь во время зимы, Колесо, Список Кораблей, Филидель, Грифон, Хамсин, Темные
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х20
Вес, кг.
1
Описание товара Лучшие 50 (5LP BOX)
Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшие 50
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Дорога сна, На север, Оборотень, Воин Вереска, Ночная Кобыла, Прялка, Господин горных дорог, Невеста Полоза, Зов Крови, Двери Тамерлана, Лента в волосах, Далеко, Шелкопряд, Ведьма, Кувшин, Королевна, Королевская Охота, Береги, Черная Овечка, Дороги, Неперелетная, Гори, Москва!, Поезд на Мемфис, Ангел, Анестезия, Никогда, Радость моя, Об устройстве небесного свода, Тристан, Война, Прощай, Голубая Трава, Кицунэ, Обряд, Любовь во время зимы, Колесо, Список Кораблей, Филидель, Грифон, Хамсин, Темные
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Лучшие 50 (5LP BOX) – стоимость товара 13950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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