Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Записанные альбомы в период 2006-2012 гг. входят в ШЕСТОЙ коллекционный том. Пластинки напечатаны в Германии на тяжелом (180 граммов) аудиофильском виниле в оригинальном оформлении, с уникальными фотографиями. Все фонограммы прошли тщательную реставрацию и мастеринг специально для аналоговых пластинок и максимально приближают слушателя к подлинному, настоящему звучанию классических альбомов группы – именно такому, которое и хотели донести до нас музыканты группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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