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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка

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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.6
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.6
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Афанасий Никитин буги (хождение за три моря - 2) (музыка и слова Б.Гребенщиков), Шумелка (музыка и слова Б.Гребенщиков), О смысле всего сущего (музыка и слова Б.Гребенщиков), Духовные люди (музыка и слова Б.Гребенщиков), Мама, я не могу больше пить (музыка и слова Б.Гребенщиков), Voulez-vous coucher avec moi? (музыка и слова Б.Гребенщиков), Стаканы (музыка и слова Б.Гребенщиков), Беспечный русский бродяга (музыка и слова Б.Гребенщиков), Голова Альфредо Гарсии (музыка и слова Б.Гребенщиков), День
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Записанные альбомы в период 2006-2012 гг. входят в ШЕСТОЙ коллекционный том. Пластинки напечатаны в Германии на тяжелом (180 граммов) аудиофильском виниле в оригинальном оформлении, с уникальными фотографиями. Все фонограммы прошли тщательную реставрацию и мастеринг специально для аналоговых пластинок и максимально приближают слушателя к подлинному, настоящему звучанию классических альбомов группы – именно такому, которое и хотели донести до нас музыканты группы.

Отзывы о товаре Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.6
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Афанасий Никитин буги (хождение за три моря - 2) (музыка и слова Б.Гребенщиков), Шумелка (музыка и слова Б.Гребенщиков), О смысле всего сущего (музыка и слова Б.Гребенщиков), Духовные люди (музыка и слова Б.Гребенщиков), Мама, я не могу больше пить (музыка и слова Б.Гребенщиков), Voulez-vous coucher avec moi? (музыка и слова Б.Гребенщиков), Стаканы (музыка и слова Б.Гребенщиков), Беспечный русский бродяга (музыка и слова Б.Гребенщиков), Голова Альфредо Гарсии (музыка и слова Б.Гребенщиков), День
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Записанные альбомы в период 2006-2012 гг. входят в ШЕСТОЙ коллекционный том. Пластинки напечатаны в Германии на тяжелом (180 граммов) аудиофильском виниле в оригинальном оформлении, с уникальными фотографиями. Все фонограммы прошли тщательную реставрацию и мастеринг специально для аналоговых пластинок и максимально приближают слушателя к подлинному, настоящему звучанию классических альбомов группы – именно такому, которое и хотели донести до нас музыканты группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004136327) виниловая пластинка – стоимость товара 14050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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