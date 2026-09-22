Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.2 (5Lp Box) (4640004136280) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
В наличии
Код товара: 718429
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14 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойа, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао-Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз, Ключи от моих дверей, Рыба, Возвращение домой, Странный вопрос, Дитя рассвета, Десять прекрасных дам, Комната, лишённая зеркал, Рождественская песня, Новая жизнь на новом посту, Сторож Сергеев, Лети, мой ангел, лети, Движение в сторону весны, Сидя на красивом
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.2 (5Lp Box) (4640004136280) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Собрание Естественных Альбомов" включает в себя альбомы, записанные в период 1983-1986 гг:
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойа, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао-Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз, Ключи от моих дверей, Рыба, Возвращение домой, Странный вопрос, Дитя рассвета, Десять прекрасных дам, Комната, лишённая зеркал, Рождественская песня, Новая жизнь на новом посту, Сторож Сергеев, Лети, мой ангел, лети, Движение в сторону весны, Сидя на красивом
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Собрание Естественных Альбомов" включает в себя альбомы, записанные в период 1983-1986 гг:
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.2 (5Lp Box) (4640004136280) виниловая пластинка - стоимость товара 14290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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