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Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка

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Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 11
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 12
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 13
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 14
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 15
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 16
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 17
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 18
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 19
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 20
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 21
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 22
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 23
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 24
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 25
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 26
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 27
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 28
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 29
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 30
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 31
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 32
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 33
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 34
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 35
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 36
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 37
Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 11
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 12
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 13
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 14
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 15
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 16
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 17
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 18
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 19
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 20
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 21
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 22
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 23
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 24
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 25
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 26
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 27
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 28
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 29
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 30
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 31
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 32
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 33
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 34
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 35
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 36
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 37
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 
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В наличии
Код товара: 647153
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Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка
19 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Alien, Answering The Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken The Master, A View From The Top Of The World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка

A View From The Top Of The World был спродюсирован гитаристом и идейным лидером группы Джоном Петруччи в DTHQ (Dream Theater Headquarters) — новой штаб-квартире коллектива, представляющей из себя «комбинированное пространство со студией для живой записи, репетиционным залом, пультовой, складом для оборудования и местом для творчества». DTHQ была завершена как раз в тот момент, когда группа была вынуждена отказаться от тура в поддержку Distance Over Time и 20-летия классического альбома Scenes From A Memory из-за пандемии. Поскольку фронтмен группы Джеймс ЛаБри находился в Канаде, а остальные участники группы — в Штатах, большая часть работы над альбомом велась через Zoom, прежде чем певец прилетел в Нью-Йорк в марте, прошел карантин, а затем записал свой вокал в DTHQ. Художественное оформление нового альбома создано давним соавтором Хью Саймом. «Мы просто любим играть на своих инструментах», — говорит гитарист Джон Петруччи. — «Это никогда не проходит бесследно. Я люблю творить, писать музыку и развивать эту часть своего разума. Мы играем музыку на протяжении долгого времени, и мы не принимаем это как должное. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы знаем, что не можем разочаровать ни себя, ни наших поклонников, поэтому стараемся еще больше". «Мы подходим к каждому альбому так, как будто он наш первый», - добавляет фронтмен Джеймс ЛаБри. — «Все это — замечательное приключение, и мы не собираемся останавливаться».



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Alien, Answering The Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken The Master, A View From The Top Of The World
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
A View From The Top Of The World был спродюсирован гитаристом и идейным лидером группы Джоном Петруччи в DTHQ (Dream Theater Headquarters) — новой штаб-квартире коллектива, представляющей из себя «комбинированное пространство со студией для живой записи, репетиционным залом, пультовой, складом для оборудования и местом для творчества». DTHQ была завершена как раз в тот момент, когда группа была вынуждена отказаться от тура в поддержку Distance Over Time и 20-летия классического альбома Scenes From A Memory из-за пандемии. Поскольку фронтмен группы Джеймс ЛаБри находился в Канаде, а остальные участники группы — в Штатах, большая часть работы над альбомом велась через Zoom, прежде чем певец прилетел в Нью-Йорк в марте, прошел карантин, а затем записал свой вокал в DTHQ. Художественное оформление нового альбома создано давним соавтором Хью Саймом. «Мы просто любим играть на своих инструментах», — говорит гитарист Джон Петруччи. — «Это никогда не проходит бесследно. Я люблю творить, писать музыку и развивать эту часть своего разума. Мы играем музыку на протяжении долгого времени, и мы не принимаем это как должное. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы знаем, что не можем разочаровать ни себя, ни наших поклонников, поэтому стараемся еще больше". «Мы подходим к каждому альбому так, как будто он наш первый», - добавляет фронтмен Джеймс ЛаБри. — «Все это — замечательное приключение, и мы не собираемся останавливаться».


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка - купить по цене 19690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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