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Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка

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Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 1
Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 2
Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
TTL Editions – 094
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
TTL Editions – 094
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - Together (coloured) (0825764130165) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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