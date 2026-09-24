Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка
Abrahadabra — восьмой студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Dimmu Borgir, издан 24 сентября 2010 года. В записи, длившейся одиннадцать месяцев, принимали участие Шаграт, Силенос и Гальдер. На альбоме присутствуют композиции, записанные с участием Оркестра Норвежского радио, а также норвежского хора Schola Cantorum de Paris, в котором выступают более ста человек. Название альбома заимствовано из Книги закона английского оккультиста Алистера Кроули, в которой оно означает выражение «я творю, говоря». Abrahadabra — второй альбом после Stormbl?st, в названии которого не три слова, что по словам Силеноса символизирует развитие музыкального стиля. Дизайн обложки был создан Йоахимом Лютке (Joachim Luetke), охарактеризовавшим её «ледяной, бледной, зимней, пост-индустриальной». Его целью было изобразить маску богов Старцев — пришельцев из мифов Ктулху Говарда Лавкрафта.
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