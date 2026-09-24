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Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка

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Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 2
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 3
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 4
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 5
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 6
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 7
Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Ceremony And Devotion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 4
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 5
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 6
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 7
  • Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Loma Vista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Ceremony And Devotion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Square Hammer, From The Pinnacle To The Pit, Con Clavi Con Dio, Per Aspera Ad Inferi, Elizabeth Body And Blood, Devil Church, Cirice, Ghuleh / Zombie Queen, Year Zero, Sp?ksonat, He Is, Mummy Dust, Secular Haze, Absolution, Ritual, Monstrance Clock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка

Двойной концертный альбом шведской дум-метал группы. Издание на черном виниле. Включает два эксклюзивных трека. Издание содержит 16-страничный цветной буклет.

Отзывы о товаре Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Loma Vista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Ceremony And Devotion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Square Hammer, From The Pinnacle To The Pit, Con Clavi Con Dio, Per Aspera Ad Inferi, Elizabeth Body And Blood, Devil Church, Cirice, Ghuleh / Zombie Queen, Year Zero, Sp?ksonat, He Is, Mummy Dust, Secular Haze, Absolution, Ritual, Monstrance Clock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Двойной концертный альбом шведской дум-метал группы. Издание на черном виниле. Включает два эксклюзивных трека. Издание содержит 16-страничный цветной буклет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Ceremony And Devotion (0888072036871) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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