The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602458582888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602458582888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка