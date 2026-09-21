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The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка

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The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 1
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 2
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 3
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 4
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 5
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 6
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 7
The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 1
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 2
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 3
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 4
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 5
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 6
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 7
  • The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705344
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Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602458582888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Killers - Rebel Diamonds (coloured) (0602458582888) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602458582888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit


Теги товара: Поп-музыка
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