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The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка

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The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 1
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 2
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 3
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 4
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 5
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 6
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 7
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 8
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 9
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 10
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 11
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 12
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 13
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 14
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 15
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 16
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Punks Not Dead
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 1
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 2
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 3
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 4
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 5
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 6
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 7
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 8
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 9
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 10
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 11
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 12
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 13
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 14
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 15
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 16
  • The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929611009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Punks Not Dead
Жанр
панк
Трек-лист
Punks Not Dead, Mucky Pup, Cop Cars, Free Flight, Army Life (Part 2), Blown to Bits, Sex & Violence, Spg, Royalty, Dole Q, Exploited Barmy Army, Ripper, Out of Control, Son of a Copper, I Believe in Anarchy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка

Punk’s Not Dead — дебютный студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 1981 году на лейбле Secret Records.

Отзывы о товаре The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929611009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Punks Not Dead
Жанр
панк
Трек-лист
Punks Not Dead, Mucky Pup, Cop Cars, Free Flight, Army Life (Part 2), Blown to Bits, Sex & Violence, Spg, Royalty, Dole Q, Exploited Barmy Army, Ripper, Out of Control, Son of a Copper, I Believe in Anarchy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Punk’s Not Dead — дебютный студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 1981 году на лейбле Secret Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Exploited - Punks Not Dead (5013929611009) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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